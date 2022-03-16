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وضعت فضلاتها في طعام مخدوميها لمدة عام.. توقيف خادمة هندية في الكويت

مجتمع

وضعت فضلاتها في طعام مخدوميها لمدة عام.. توقيف خادمة هندية في الكويت
AFP
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أوقف الأمن الكويتي، عاملة منزلية من الجنسية الهندية، عملت لمدة عام على وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية.

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وأفادت صحيفة "المجلس" الإلكترونية، على حسابها في "تويتر": "تم القبض على خادمة هندية انتقمت من أسرة كويتية بوضع فضلاتها في الطعام لمدة عام".

وأضافت: "أشارت الخادمة الهندية إلى أن السبب في قيامها بوضع فضلاتها في الطعام هو أن غرفتها منفصلة وعلى سطح المنزل".

المصدر: "المجلس"

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