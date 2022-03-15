صورة مسؤولة أمريكية مع مسؤول سعودي تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل

أثارت صورة نشرتها أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية، مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي السعودية، محمد العيسى، ضجة كبيرة بمواقع التواصل.

وتسببت الصورة في توجيه انتقادات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بسبب توقيت الصورة، إذ أن هذا المنشور يأتي بعد تنفيذ المملكة حكم إعدام بحق 81 فردا بتهم "إرهاب"، بينما بعض الردود كان التعبير عن الإعجاب بمهمة محمد العيسى في السعي لتقدم الأديان الإبراهيمية.

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت أوزرا زيا صورة مع محمد العيسى، معلقة عليها بالقول: "شكرا للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي دكتور العيسى لتعاونكم في نشر قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين المجتمعات الدينية، وتقدم الحرية الدينية ومكافحة معاداة السامية".

Thank you @MWLOrg_en Secretary General Dr. Al-Issa for your cooperation on promoting coexistence and mutual respect among faith communities, advancing religious freedom, and confronting antisemitism. pic.twitter.com/hHXsiYLaZz — Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) March 14, 2022

من جانبه، أعاد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، نشر تغريدة المسؤولة الأمريكية معلقا: "بعد يومين من أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ حكومات السعودية، تلتقي مسؤولة أمريكية بمسؤول سعودي وتشكره على الحريات والعيش المشترك!! لقد تحولوا من صرف النظر عن فظائع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى دعمها"، على حد تعبيره.

2 days after the biggest mass executions carried out by the Saudi gov ever, US official meeting with Saudi official and thanking him for freedoms and coexistence!!

They moved from turning a blind eye to MBS’s atrocities to being supportive!! https://t.co/EMavFsHZsS — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 15, 2022

في حين علق الكاتب فيصل الشمري على هذه الصورة قائلا: " أحد أبرز القادة الدينيين، الدكتور العيسى الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، يقود الحوار بين الأديان والذي يجمع بين الأديان الإبراهيمية كافة".

وأضاف: "تطوير العيش المشترك بين الأديان حول العالم ليس مهمة سهلة..العناصر الراديكالية ستحاول دائما تقويض هذه المهمة".

One of the most influential faith leaders is @MWLOrg_en Secretary-general Dr. Al-Issa he is leading the interfaith dialogue between all Abrahamic religions. Advancing world interfaith coexistence is not easy at all. Radical elements will always try to undermine this mission. https://t.co/Vt1vdwl84k — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) March 15, 2022

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 مدانا، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: RT