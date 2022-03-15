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صورة مسؤولة أمريكية مع مسؤول سعودي تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل

مجتمع

صورة مسؤولة أمريكية مع مسؤول سعودي تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل
AP
العلم السعودي
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أثارت صورة نشرتها أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية، مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي السعودية، محمد العيسى، ضجة كبيرة بمواقع التواصل.

وتسببت الصورة في توجيه انتقادات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بسبب توقيت الصورة، إذ أن هذا المنشور يأتي بعد تنفيذ المملكة حكم إعدام بحق 81 فردا بتهم "إرهاب"، بينما بعض الردود كان التعبير عن الإعجاب بمهمة محمد العيسى في السعي لتقدم الأديان الإبراهيمية.

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت أوزرا زيا صورة مع محمد العيسى، معلقة عليها بالقول: "شكرا للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي دكتور العيسى لتعاونكم في نشر قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين المجتمعات الدينية، وتقدم الحرية الدينية ومكافحة معاداة السامية".

من جانبه، أعاد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، نشر تغريدة المسؤولة الأمريكية معلقا: "بعد يومين من أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ حكومات السعودية، تلتقي مسؤولة أمريكية بمسؤول سعودي وتشكره على الحريات والعيش المشترك!! لقد تحولوا من صرف النظر عن فظائع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى دعمها"، على حد تعبيره.

في حين علق الكاتب فيصل الشمري على هذه الصورة قائلا: " أحد أبرز القادة الدينيين، الدكتور العيسى الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، يقود الحوار بين الأديان والذي يجمع بين الأديان الإبراهيمية كافة".

وأضاف: "تطوير العيش المشترك بين الأديان حول العالم ليس مهمة سهلة..العناصر الراديكالية ستحاول دائما تقويض هذه المهمة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 81 مدانا، "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: RT

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