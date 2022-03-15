 
مباشر

مشاريع لترسيخ القيم النضالية في الجزائر.. أبطال الثورة قريبا في ألعاب إلكترونية للأطفال

أخبار العالم العربي

مشاريع لترسيخ القيم النضالية في الجزائر.. أبطال الثورة قريبا في ألعاب إلكترونية للأطفال
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sllx

أفاد وزير المجاهدين في الجزائر، العيد ربيقة، بأن العمل يجري على إعداد عدة مشاريع لإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مشابهة.

إقرأ المزيد
الجزائر بالنسبة لها مثل ألمانيا.. فرنسا بين الجنة
الجزائر بالنسبة لها مثل ألمانيا.. فرنسا بين الجنة "الجزائرية" المفقودة وأحلام الماضي..

وأشار ربيقة في تصريحات إذاعية إلى أن "بعض هذه المشاريع تتعلق بإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مرقمنة على غرار منصة تاريخ الجزائر 1830 و1962"، لافتا في السياق إلى أن "التريث في طرح هذه المنصة لحد الآن يرجع إلى ضرورة دراسة محتواه بعناية تامة".

وكشف وزير المجاهدين الجزائري إلى وجود توجه عام للقطاع "نحو إنجاز مشاريع مرقمنة أخرى مثل المتحف الرقمي ورقمنة المعالم التذكارية، مضيفا قوله: "كما أن انجاز ألعاب إلكترونية تجسد أبطال الجزائر ورموزها موجهة للأطفال تمثل أحد اهتماماتنا من أجل الافتخار بهؤلاء الأبطال والرموز وترسيخ بطولاتهم لدى الأطفال".

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا