مشاريع لترسيخ القيم النضالية في الجزائر.. أبطال الثورة قريبا في ألعاب إلكترونية للأطفال

أفاد وزير المجاهدين في الجزائر، العيد ربيقة، بأن العمل يجري على إعداد عدة مشاريع لإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مشابهة.

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وأشار ربيقة في تصريحات إذاعية إلى أن "بعض هذه المشاريع تتعلق بإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مرقمنة على غرار منصة تاريخ الجزائر 1830 و1962"، لافتا في السياق إلى أن "التريث في طرح هذه المنصة لحد الآن يرجع إلى ضرورة دراسة محتواه بعناية تامة".

وكشف وزير المجاهدين الجزائري إلى وجود توجه عام للقطاع "نحو إنجاز مشاريع مرقمنة أخرى مثل المتحف الرقمي ورقمنة المعالم التذكارية، مضيفا قوله: "كما أن انجاز ألعاب إلكترونية تجسد أبطال الجزائر ورموزها موجهة للأطفال تمثل أحد اهتماماتنا من أجل الافتخار بهؤلاء الأبطال والرموز وترسيخ بطولاتهم لدى الأطفال".

المصدر: الشروق