الفنانة أحلام تعلن إسلام مدبرة منزلها من داخل المسجد الحرام (فيديو)

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو يجمعها مع مدبرة منزلها، كريس، من داخل المسجد الحرام، بعد أداء مناسك العمرة.

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وكشفت الفنانة أحلام من خلال مقطع الفيديو، أن مدبرة المنزل كريس، اعتنقت الإسلام، وأدت مناسك العمرة لأول مرة.

وقالت أحلام في المقطع: "كريس الحمد لله أسلمت"، ولقنت لكريس الشهادتين، حيث قامت الأخيرة بالترديد خلفها.

الملكة "أحلام" تُعلن إسلام عاملتها، وتذهب معها للعُمرة ❤️ pic.twitter.com/hg5ovrFzlZ — WHR (@whrumor) March 13, 2022

المصدر: RT