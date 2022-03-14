مصر.. الداخلية تكشف سبب تنمر سيدة على فتاة من ذوي الهمم

أوضحت السلطات المصرية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تنمر سيدة على إحدى الفتيات من ذوى الهمم.

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وكشفت وزارة الداخلية، في بيان، أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع تيك توك، متضمنا قيام إحدى السيدات بالتنمر على فتاة من ذوى الهمم عن طريق تصويرها أثناء ترهيبها بإلقاء دجاجة تجاهها والسخرية منها، فإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها فتاة من ذوى الهمم، وأن السيدة التي ظهرت خلال الفيديو بصحبتها والدتها ربة منزل".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبصحبتها ابنتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة". وأكدت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة".

المصدر: "المصري اليوم"