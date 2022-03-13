"هذه خيانة".. عازف بيانو يقيد نفسه بباب مطعم شركة "ماكدونالدز" احتجاجا على تعليق نشاطها في روسيا

اعتقلت شرطة موسكو عازف البيانو لوقا سافرونوف نجل الفنان الروسي الشهير نيكاس سافرونوف، بعد أن قيد نفسه بباب أحد مطاعم "ماكدونالدز" احتجاجا على قرار هذه الشركة تعليق نشاطها في روسيا.

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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد فيديو يعرب فيه الشاب بصوت عال عن سخطه لقرار الشركة وهو يقول إنها "خانته" وأجبرته على تغيير نمط حياته"، الأمر الذي يعد "قهرا على ضميره وحرية خياره".

وكانت شركة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة أعلنت مؤخرا شأنها شأن العديد من الشركات الأجنبية تعليق نشاطها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT