إصابة فنان مصري وزوجته ودخول حماته العناية المركزة جراء حريق بالمنزل

تعرض الفنان المصري نور محمود وزوجته نانسي عبد المنعم، لإصابات بسبب حريق في منزل حماته التي تم نقلها إلى العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

وكتبت نانسي عبد المنعم زوجة الفنان على حسابها بموقع "فيسبوك": "اللهم أجرنا في مصيبتنا حريق في بيت أمي هي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابون الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان الشاب نور محمود شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها، فيلم "ليلة حب"، فيلم "الممر"، فيلم "الجريمة"، فيلم "الخلية"، كما شارك في عدة أعمال درامية منها، مسلسل "الصياد"، مسلسل "القيصر"، مسلسل "الاختيار" الجزء الأول.

المصدر: "اليوم السابع"