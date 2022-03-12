قبل جلسة النطق بالحكم ..محامي المتهم الرئيسي بقضية "الآثارالكبرى" في مصر يعلن إصابته بمرض خطير

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب عن إصابته بمرض السرطان، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال الديب، دفاع المتهم حسن راتب رجل الأعمال، والمتهم في قضية الآثار الكبرى، المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه "قرر اعتزال العمل في مجال المحاماة وربما تكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".

وردا على سؤال هل ستكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية له في المحاماة؟ أكد فريد الديب، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أنها "ربما تكون هي القضية الأخيرة وربما تكون هناك قضايا أخرى سيترافع فيها" موضحا أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة كما أنه يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا.

وأضاف المحامي أن هذه "القضية ستكون آخر قضية له في العمل القانوني والترافع أمام المحاكم"، قائلا: "دي آخر قضية أترافع فيها لأني دخلت في نوبة نفسيا بسبب وفاة ابنتي وألتمس البراءة لموكلي في هذه القضية"، قائلا: "أنا قربت على 80 سنة وكترت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، وأنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هعتزل العمل العام".

وحجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار في قضية الآثار الكبرى، لـ21 أبريل للنطق بالحكم.

المصدر: "القاهرة 24"