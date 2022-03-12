لأول مرة في التاريخ.. ألمانيا تقدم طلبا فريدا من نوعه لوزارة الأوقاف المصرية على عتبة رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن عدد الموفدين لإحياء ليالي رمضان إلى دولة ألمانيا بلغ 18 إماما وقارئا، لأول مرة في تاريخها.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة: "مصر تدعم نشر الفكر الوسطي عالميا بخيرة أئمتها وقرائها..وطلبات دولية غير مسبوقة لاستقبال أئمتها وقرائها في رمضان المقبل".

وأضاف جمعة: "دولة ألمانيا تطلب ثمانية عشر إماما وقارئا من الأوقاف لإحياء ليالي رمضان لأول مرة في تاريخها"، مشيرا إلى أنه "في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميا، وبناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1443هجري / 2022، فقد بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها ( 18 ) إماما وقارئا لأول مرة".

وأكمل: "ذلك إضافة إلى إيفاد 19 إماما وقارئا إلى دولة البرازيل، و9 أئمة وقراء بدولة فنزويلا، و7 أئمة وقراء إلى كندا، و4 أئمة وقراء إلى إيطاليا، و4 أئمة وقراء إلى الأرجنتين، و4 أئمة وقراء إلى كولومبيا، و4 أئمة وقراء إلى الولايات المتحدة"، موضحا أن "الإيفاد لا يزال مستمرا إلى العديد من مختلف دول العالم".

المصدر: RT