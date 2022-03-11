 
مباشر

مصر.. عرض أغنية نادرة للفنان سمير غانم لأول مرة منذ 40 عاما

مجتمع

مصر.. عرض أغنية نادرة للفنان سمير غانم لأول مرة منذ 40 عاما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skkx

عرض التلفزيون المصري أغنية نادرة بصوت الفنان الراحل سمير غانم سجلها منذ 40 عاما ولم تذع من قبل.

إقرأ المزيد
أسرة سمير غانم تعلق على قرار السيسي (صورة)
أسرة سمير غانم تعلق على قرار السيسي (صورة)

وكشف الشاعر الكبير شوقي حجاب، تفاصيل أغنية سمير غانم النادرة، وسبب عدم إذاعتها، قائلا: "أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، وكنا بنسجل حاجة تانية خالص الساعة 3 الفجر في استديو بوسط البلد، ولقيته نازل من الأستديو لأستوديو آخر في نفس العمارة".

وأضاف حجاب، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج: "كنا  قاعدين نهزر فسمع الأغنية فقالي عاوز أغنيها، بس فاتت سنين ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد".

وأوضح أن الأغنية بها شقاوة وخفة ظل سمير غانم: "دة كان طلبه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يلا خش، قام داخل مغنيها، ولقيت الأغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته".

وأفاد بأن دنيا وإيمي سمير غانم ليس لديهما علم بهذه الأغنية، معقبا: "محدش كان يعرفها، ويمكن لو سمير عايش مكنش هياخد باله منها".

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا