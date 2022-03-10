مصر.. ملابسات انتحار عامل في بولاق الدكرور

كشفت جهات التحقيق في الجيزة ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله بمنطقة بولاق الدكرور بعد قفزه من الطابق الثالث.

وتبينّ من التحقيقات أن زوجة العامل وعشيقها قيداه بحبل وعذباه ومارسا الرذيلة أمامه لإذلاله وإجباره على طلاق الزوجة.

وأفادت التحقيقات بأن الزوج رمى يمين الطلاق على الزوجة، وعقب فك قيده غافل زوجته وعشيقها وألقى بنفسه من النافذة محاولا الهرب، لكنه سقط على الأرض جثة هامدة.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين بعد هروبهما لمحافظة الإسماعيلية.

المصدر: "المصري اليوم"