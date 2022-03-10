مصر.. بلاغ ضد الفنان سعد الصغير يضع نجله في ورطة

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سعد الصغير ونجله محمود الصغير بتهمة الإساءة للإعلامي أحمد عبد العزيز، مقدم أحد البرامج على قناة الحدث اليوم.

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وجاء في البلاغ أن الصغير سب وقذف الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحساب الشخصي للمشكو في حقه الأول وقام بتوجيه عبارات وألفاظ تمثل إهانة تمثل سب وقذف للطالب بتحريض من نجله، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

وقال المحامي المصري: "وذكر ضمن عباراته قائلًا، عايز أقول إن قناة الحدث مفكرة أن عندها واحد في قمة الاحترام وهو أصلا لا يعرف أي حاجة عن الاحترام كما وصفه أنه فاشل".

وأضاف: "كما وصف الطالب بوصف الإعلامي بالبلبوص، وهو ما يؤكد التحريض من قبل المشكو في حقه الثاني".

واختتم بلاغه قائلا: "لهذا يتقدم الطالب بالبلاغ العاجل سيادتكم ويلتمس التحقيقفي تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونيا حيال المشكو في حقهما".

المصدر: أخبار اليوم