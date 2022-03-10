إحالة إلى الخبراء.. الفارس يطالب رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويض "رد اعتبار"

أحالت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف للخبراء.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عن الإساءة التي بدرت من الفنانة، من سب وقذف وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ليتفاجأ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها وعبر الفارس في الدعوى عن ثقته الكبيرة بالقضاء المصري.

وكان قد أصدر الإعلامي نزار الفارس في فبراير 2021 بيانا يوضح أسباب رفعه الدعوى بحق رانيا يوسف، بعد رفعها دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتشهير وتزييف الحقائق عقب عرض حلقتها معه التي أثارت الجدل بعد عرضها.

المصدر: اليوم السابع