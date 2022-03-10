تعرف على الهدايا المتبادلة بين عقيلتي الرئيسين التركي والإسرائيلي

عددت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في "تويتر" الهدايا المتبادلة بين عقيلتي الرئيسين التركي والإسرائيلي.

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وأوضحت الصفحة الإخبارية أن ميخال هرتصوغ، عقيلة الرئيس الإسرائيلي، زارت "المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة عقيلة الرئيس أمينة أردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين لضمها للكتب العبرية بالمكتبة ونسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن. وقدمت السيدة أمينة لنظيرتها أشعارا مترجمة للعبرية".

زارت عقيلة رئيس الدولة🇮🇱ميخال هرتسوغ المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة عقيلة الرئيس🇹🇷إمين اردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين لضمها للكتب العبرية بالمكتبة ونسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن. وقدمت السيدة إمين لنظيرتها اشعار 🇹🇷 مترجمة للعبرية pic.twitter.com/bpzJDfit52 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 9, 2022

أما الرئاسة التركية فقد نشرت صورا من اللقاء مشفوعا بتعليق يقول: "افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ معرض "تناغم الألوان للفنانة التركية ناديدا بير ستشكي"، الذي تم تنظيمه في متحف أنقرة للرسم والنحت، على هامش اليوم العالمي للمرأة 8 مارس".

وذكرت الرئاسة التركية أن "السيدة الأولى أمينة أردوغان والسيدة ميشيل هرتصوغ عقب افتتاح المعرض أجرتا جولة في متحف أنقرة للرسم والنحت، ثم توجتها إلى مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية".

المصدر: إسرائيل بالعربية + خبرني