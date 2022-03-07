وفاة أحد أبرز رموز الحركة الوطنية في الجزائر وتبون يبعث رسالة تعزية

بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة "المناضل" والقيادي في الحركة الوطنية الجزائرية، عبد الحميد سيد علي، الذي توفي أمس الأحد، عن عمر ناهز 100 عام.

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وفي رسالة التعزية، قال تبون: "شاء المولى عز وجل أن يلتحق المرحوم المجاهد عبد الحميد سيد علي برفاقه الشهداء ومن سبقه من المجاهدين، وبرحيله نفقد أحد رجالات النضال الوطني، فلقد كان من أبرز الشخصيات التي انخرطت مبكرا في مسار الحركة الوطنية، آخر أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية..اختزل في مسيرته الحافلة بالمجد محطات كان فيها مع طليعة الثوار الأحرار الذين تحملوا بقناعة وصبر وثبات مشاق ومعاناة الطريق نحو الحرية والكرامة .. ومهدوا وهو أحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتضحياتهم ونضالاتهم المريرة على مدى سنوات طويلة، لشعلة نوفمبر الخالدة".

وأضاف تبون: " إننا نودع اليوم بحسرة وألم مجاهدا كبيرا ورفيقا لرموز الحركة الوطنية .. مناضلاً ثائرا، رفعته خصال الوطنيين وتواضعهم إلى أسمى درجات التقدير والتكريم وسمت به مكارم الرجال المخلصين إلى أعلى مراتب الاحترام والإكبار..وفي هذه اللحظات الأليمة التي نستحضر فيها مسيرته المشرفة، أتوجه إليكم أنتم أفراد العائلة وإلى كافة أهله وذويه، ورفاقه المجاهدين بأخلص التعازي، وأصدق مشاعر المواساة".

هذا ونعى وزير "المجاهدين" وذوي الحقوق الجزائري، العيد ربيقة، القيادي في حركة التحرير، على حسابه في "فيسبوك"، قائلا: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المناضل الكبير والمجاهد الفذ الفقيد سيد علي عبد الحميد إلى جوار ربه، عليه رحمة الله وغفرانه..سيد عبد الحميد واحد من الأعضاء البارزين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، الذين ثبتوا على مبادئهم ومواقفهم وإخلاصهم في خدمة قضية الشعب من أجل التحرر واسترجاع سيادته الوطنية، لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتوجه الى عائلته الكريمة ورفاقه في النضال والكفاح، بصادق العزاء وخالص المواساة..".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد كرم في 25 ديسمبر الماضي، الراحل سيد علي عبد الحميد، بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.

المصدر: "الشروق" + "النهار"