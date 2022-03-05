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صورة ياسمين صبري بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة تثير تفاعلا (صورة)

مجتمع

صورة ياسمين صبري بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة تثير تفاعلا (صورة)
RT twitter @yasminesabri
الفنانة المصرية ياسمين صبري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj8s

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، علقت ياسمين صبري على صورتها قائلة: "اللهم أني أسألك حبك لي، ولطفك بي وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها"، حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية الحجاب والعباءة السوداء، ومتخلية عن المكياج.

هذا وتفاعل العديد من الفنانين مع هذه الصورة، وتمنوا "عمرة مقبولة" للفنانة، في حين عبر العديد عن إعجابهم بشكل ياسمين بالحجاب.

صورة ياسمين صبري بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة تثير تفاعلا (صورة)
صورة ياسمين صبري بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة تثير تفاعلا (صورة)
صورة ياسمين صبري بالحجاب خلال أداء مناسك العمرة تثير تفاعلا (صورة)

المصدر: RT 

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