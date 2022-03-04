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شاهد.. إلهام شاهين تظهر بزي مثير للجدل

مجتمع

شاهد.. إلهام شاهين تظهر بزي مثير للجدل
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ظهرت الفنانة إلهام شاهين في البوستر الدعائي لمسلسل "بطلوع الروح" بزي إرهابي من 15 حلقة، سيتم عرضه على قناة MBC مصر.

شاهد.. إلهام شاهين تظهر بزي مثير للجدل
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ونشرت شاهين بوستر المسلسل عبر "إنستغرام"، حيث ظهرت مرتدية زي إحدى الجماعات المتطرفة، بينما ظهرت منة شلبي بالحجاب، وظهر أحمد السعدني والفنان محمد حاتم ملتحيين.

"بطلوع الروح" من إخراج كاملة أبو ذكر، ويتم تصوير عدد كبير من مشاهده خارج مصر، ويناقش تأثير الجماعات الإرهابية على المجتمعات العربية.

المصدر: المصري اليوم

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