مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع أحد ملوك الفراعنة

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشره صورة جديدة برفقة أحد الملوك الفرعونية.

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وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا عليها: "فرعون وساب حضارة تعيش بعديه سنين.. ده مجرد واحد في الميه لسة المشوار طويل".

وقام محمد رمضان بتعديل تعليقه على الصورة، بعد أن كانت "عفش بيتنا أثار.. وقصورنا ع شياطين"، ليثير تفكير الجمهور، إذا كان هذا التمثال يوجد في بيته، أم هي صورة من كواليس مسلسله الجديد "المشوار"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2022.

المصدر: الوطن