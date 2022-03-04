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مصر.. حلمي بكر يرد على سخرية أحد الفنانين منه

مجتمع

مصر.. حلمي بكر يرد على سخرية أحد الفنانين منه
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سخر الفنان المصري محمد عطية من الموسيقار حلمي بكر، في منشور حول نجاح مطرب الراب "ويجز"، بعد طرحه لأغنيته الجديدة.

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وقال عطية عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلا: "جيل التمانينيات وبداية التسعينيات بيتعامل مع ويجز بتحليل فني لزمن انتهى وبيخلص فعليا، وفي آخر أيامه، انتبهوا عشان انتوا بتتحولوا لحلمي بكر من غير ما تحسوا، الواد موهوب بشكل جيله وألفاظه، إحنا مش جيله، إحنا كبرنا، كبرنا، وكبيرنا بينزل على ركبته".

ورد حلمي بكر على السخرية منه قائلا: "شكرا يا أستاذ محمد عطية، ربنا يخليك، بدلا من أن تسخر منى ادعي لي أقوم بالسلامة".

وكشف حلمي بكر عن تعرضه لأزمة صحية تعيق حركته على نحو كبير، وقال: "أنا قاعد على السرير مبتحركش".

المصدر: الوطن

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