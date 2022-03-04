 
مباشر

أمل كلوني والصحفية الأفغانية زهرة جويا ضمن قائمة مجلة "التايمز" لـ"نساء العام"

مجتمع

أمل كلوني والصحفية الأفغانية زهرة جويا ضمن قائمة مجلة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siz2

اختارت مجلة "التايمز" المحامية أمل كلوني والصحفية الأفغانية زهرة جويا من بين 12 امرأة حصلن على لقب "نساء العام" لعام 2022.

وتم تكريم كلوني لعملها، خاصة مع ضحايا تنظيم "داعش" الإيزيديين في العراق، بينما تم تسليط الضوء على جويا، التي فرت إلى المملكة المتحدة بعد انهيار الحكومة الأفغانية العام الماضي، لعملها مع Rukhshana Media، وهي منصة أسستها مع التركيز على القصص التي كتبها حول النساء الأفغانيات.

وقالت مجلة "التايمز": "تضم قائمة نساء العام لعام 2022 لدينا 12 شخصية وصلن عبر المجتمعات والأجيال والحدود للنضال من أجل عالم أكثر شمولا وإنصافا".

ومن بين النساء الأخريات في القائمة الممثلة كيري واشنطن، والمغنية كاسي موسغريفز، ومهندسة البرمجيات تريسي تشو، والقابلة البريطانية جيني جوزيف، والشاعرة أماندا غورمان، والرياضية أليسون فيليكس، والرئيسة التنفيذية لـ"ناسداك" أدينا فريدمان، والمحامية شيريلين إيفيل، وناشطة الحقوق المدنية أماندا نجوين والممثلة العابرة جنسيا ميكايلا جاي رودريغيز.

وقالت المجلة إن النساء الـ12 سيتم تكريمهن في حفل يوم 8 مارس في اليوم العالمي للمرأة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

المصدر: The National

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا