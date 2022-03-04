أمل كلوني والصحفية الأفغانية زهرة جويا ضمن قائمة مجلة "التايمز" لـ"نساء العام"

اختارت مجلة "التايمز" المحامية أمل كلوني والصحفية الأفغانية زهرة جويا من بين 12 امرأة حصلن على لقب "نساء العام" لعام 2022.

وتم تكريم كلوني لعملها، خاصة مع ضحايا تنظيم "داعش" الإيزيديين في العراق، بينما تم تسليط الضوء على جويا، التي فرت إلى المملكة المتحدة بعد انهيار الحكومة الأفغانية العام الماضي، لعملها مع Rukhshana Media، وهي منصة أسستها مع التركيز على القصص التي كتبها حول النساء الأفغانيات.

"We are trying to write for our freedom."@ZahraJoya fled the Taliban. She's still telling the stories of Afghan women https://t.co/eWOTuOKqWBpic.twitter.com/Ujx64SVnjp — TIME (@TIME) March 3, 2022

وقالت مجلة "التايمز": "تضم قائمة نساء العام لعام 2022 لدينا 12 شخصية وصلن عبر المجتمعات والأجيال والحدود للنضال من أجل عالم أكثر شمولا وإنصافا".

Creating a better future for women means building bridges—across generations, communities, and borders. These extraordinary leaders are working toward a more equal world.



⁰Meet TIME's Women of the Year https://t.co/llSSbeyaFEpic.twitter.com/L3B50QXIMy — TIME (@TIME) March 3, 2022

ومن بين النساء الأخريات في القائمة الممثلة كيري واشنطن، والمغنية كاسي موسغريفز، ومهندسة البرمجيات تريسي تشو، والقابلة البريطانية جيني جوزيف، والشاعرة أماندا غورمان، والرياضية أليسون فيليكس، والرئيسة التنفيذية لـ"ناسداك" أدينا فريدمان، والمحامية شيريلين إيفيل، وناشطة الحقوق المدنية أماندا نجوين والممثلة العابرة جنسيا ميكايلا جاي رودريغيز.

وقالت المجلة إن النساء الـ12 سيتم تكريمهن في حفل يوم 8 مارس في اليوم العالمي للمرأة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

المصدر: The National