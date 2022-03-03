مصر.. "الزيجات الحرام" تضع مبروك عطية وشريف عامر في ورطة

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم البرامج وذلك "لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي".

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وبحسب بيان للنقابة اليوم الخميس، يأتي ذلك على خلفية "ما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع".

وأكدت النقابة " كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري".

وحذرت النقابة إدارة mbc مصر "من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية".

وكان مبروك عطية، قال في برنامج "يحدث في مصر": "ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، فغير القادر على الباءة زواجه حرام. هناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام".

المصدر: مصراوي