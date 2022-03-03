بعد ادعائها بفقدان زوجها.. الأمن اللبناني يحل لغز جريمة مروعة في البقاع

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، تفاصيل جريمة مروعة حصلت في مدينة زحلة البقاعية، بعد أن ادعت سيدة من الجنسية السورية فقدان زوجها.

إقرأ المزيد

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخل، في بيان، إنه "بتاريخ 25/2/2022، وفي بلدة زحلة، ادعت (ع. ر. مواليد عام 1989، سورية الجنسيّة) باختفاء زوجها (ع. ح. مواليد عام 1987، سوري الجنسية)، وبفقدان الاتصال به منذ تاريخ 20/2/2022. على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصير المفقود".

ادّعت بفقدان زوجها، ليتبيّن لاحقًا أنّها قتلته بالاشتراك مع أخيها. وشعبة المعلومات تُميطُ اللّثام عن هذه الجريمة المروّعة، وتوقِف المُرتكِبَيْن.#قوى_الامن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 3, 2022

وأضافت: "بنتيجة المتابعة الميدانية المكثفة، اشتبه بضلوع زوجته المذكورة أعلاه بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها المدعو: ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري الجنسية)

أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على إحضار الزوجة، وتحديد مكان تواجد شقيقها وتوقيفه بما أمكن من السرعة".

وتابعت: "بتاریخ 1/3/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ع. ر.) في بلدة بر الياس في داخل أحد المخيمات، وتزامنا تم توقيف الزوجة في منزلها في محلة المعلقة. بالتحقيق معهما، اعترفا بقتل المغدور (ع. ح) عن سابق تصور وتصميم، حيث أقدما على ضربه بآلة حادة على رأسه اثناء نومه، ومن ثم قاما بطعنه طعنات عدة بسكين، ليقوما لاحقا برميه في داخل حفرة أعداها مسبقا، وذلك بسبب علم الزوجة بنية المغدور بالزواج من امرأة ثانية، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر".

المصدر: RT