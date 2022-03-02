مصر.. الفنان حازم إيهاب يحمل طفله الرضيع بالكفن بعد صلاة الجنازة (صورة)

أعلن الفنان المصري حازم إيهاب وفاة ابنه الرضيع يونس، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية، عقب ولادته بأسبوعين تقريبا.

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وظهر الفنان المصري وهو يحمل طفله الرضيع بالكفن، وذلك بعد صلاة الجنازة، حيث توفي الطفل بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقي في القلب، ومكث في وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيسبوك "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى".

وأضاف حازم "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

المصدر: اليوم السابع