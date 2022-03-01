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بعد أشهر قليلة على إعلان إنفصالهما الأول.. محمود المهدي ينفصل عن منى عرفة للمرة الثانية

مجتمع

بعد أشهر قليلة على إعلان إنفصالهما الأول.. محمود المهدي ينفصل عن منى عرفة للمرة الثانية
المصدر: تويتر
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أعلن الفنان المصري الشاب محمود المهدي، للمرة الثانية، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد أن كان أعلن انفصاله عنها منذ أشهر.

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وفي منشور عبر خاصية الـ"story" على موقع "إنستغرام"، قال المهدي: 
"تم الانفصال والحمدالله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني".

بعد أشهر قليلة على إعلان إنفصالهما الأول.. محمود المهدي ينفصل عن منى عرفة للمرة الثانية
المصدر: إنستغرام

وأضاف: "ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كنت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي، بس ربنا معايا الحمدالله".

بعد أشهر قليلة على إعلان إنفصالهما الأول.. محمود المهدي ينفصل عن منى عرفة للمرة الثانية
المصدر: إنستغرام

وسبق، وأعلن محمود المهدي قبل أشهر قليلة انفصاله للمرة الأولى عن زوجته الفنانة منة عرفة، وتصدرا الثنائي تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أيام قليلة على إعلان الانفصال، عاد المهدي إلى زوجته، قائلا: "أشكر كل من سعى للصلح بيننا ويكون وصلة خير في حياتي".

المصدر: RT

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