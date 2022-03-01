روسيا: إغلاق 90 مؤسسة ومركز احتجاز احتياطي خلال ثلاث سنوات

قامت دائرة السجون الفيدرالية في الاتحاد الروسي بإغلاق90 مؤسسة إصلاحية ومركز احتجاز ما قبل المحاكمة في غضون ثلاث سنوات، ومن المقرر إغلاق 36 مؤسسة أخرى، حسب إفادة رسمية بهذا الشأن.

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وقال المكتب الصحفي لدائرة السجون الفدرالية الروسية: "على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها، تمت تصفية 90 مؤسسة إصلاحية ومركز احتجاز ما قبل المحاكمة في بلدنا، 42 منها في 2019، و16 في عام 2020، و31 في عام 2021، وواحدة في مطلع عام 2022".

وتفيد الدائرة في نفس الوقت بأنه منذ عام 2017، تم إنشاء 39 مركزا إصلاحيا و150 موقعا تعمل كمراكز إصلاحية للمحكوم عليهم بالعمل الإجباري، في حين يجري حاليا النظر في الوثائق المتعلقة بتصفية 36 مؤسسة إصلاحية ومركز احتجاز رهن المحاكمة.

وقالت دائرة السجون الفيدرالية، إن هذا الأمر يعود إلى العمل التدريجي على تحسين عدد المؤسسات العقابية، ويرجع إلى انخفاض تدريجي في عدد المحكوم عليهم، وتوسع ممارسة تطبيق العقوبات الجنائية التي لا تتعلق بالعزلة عن المجتمع.

المصدر: نوفوستي