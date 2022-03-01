أمير يروي تفاصيل مناسبة التقى فيها بولي العهد السعودي ومغزى عبارة "دمنا أخضر"

روى المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير بندر بن خالد الفيصل، وهو من مواليد بريطانيا عام 1965، تفاصيل رفض والده الأمير خالد الفيصل عرضا لمنحه الجنسية البريطانية.

وذكر المستشار بالديوان الملكي السعودي أن والده قابل العرض بمنحه الجنسية البريطانية وهو في ريعان شبابه، بعبارة جسد من خلالها اعتزاه بهويته الوطنية قائلا: "دمنا أخضر".

وفي البرنامج التلفزيوني ذاته، كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، ملابسات لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة طرح تصور لتطوير قطاع الفروسية بالمملكة.

وروى أن رغبة راودته حينها في إلغاء "موعده مع ولي العهد، لاستشعاره بأن ما يقدمه لا يرقى للمستوى الذي من المفترض أن يكون عليه، مقارنة بحجم المشروعات والخطط التي يناقشها الأمير محمد بن سلمان".

ولفت المستشار في الديوان الملكي السعودي إلى أن "تصور التطوير كان مكونا من 60 ورقة، وتم اصطحاب نسخة مختصرة قدرها 15 ورقة لعرضها على ولي العهد، ليُفاجأ بانشغاله بقراءة التصور كاملاً، ثم أشار إلى إحدى الصفحات، وقال له: هذا المهم.. سويلي هذه فقط".

وأوضح الأمير بندر بن خالد الفيصل أن الصفحة المذكورة كانت تخص هيئة الفروسية، و"أنه استشعر من اختيار ولي العهد لهذه الصفحة فقط، بأنه يقول له بطريقة مهذبة بأن يذهب لترتيب الأمور والعودة بأشياء أخرى".

المصدر: سبق