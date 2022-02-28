مصر.. شقيق الفنانة جالا فهمي يكشف تفاصيل وفاتها ووصيتها الأخيرة

كشف مصطفى أشرف فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي وصيتها قبل وفاتها السبت، مشيرا إلى أنها لم تعان من أي أمراض نفسية قبل وفاتها.

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وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "MBC": "جالا شقيقتي لم تعان من أي أمراض نفسية، ووفاتها كانت قضاء الله وقدره، وربنا يرحمها والناس تدعيلها".

وعن سبب عدم ظهورها خلال السنوات الماضية رد قائلا: "جالا لم تعش في عزله، ولكنها كانت ترفض التمثيل، وكان بيجيلها عروض آخرها، العام الماضي، وهي كانت مش عايزة تمثل، وكانت مبسوطة كدا، وده كان اختيارها".

وعن وصيتها قال: "كانت بتحب الناس جدا وكانت عايزة الناس تدعيلها وتفتكرها، ووصتنا على بعض وإننا نفتكرها بالخير وجمهورها يفضل فاكرها".

واختتم: "توفيت شقيقتي مثل والدي بنفس الطريقة بسكته قلبية، تعب وفترة قصيرة جدا، وهذه رحمة من ربنا، أنهم لم يستمرا في المرض لفترة طويلة، والموضوع خلص بسرعة جدا، والله يرحمها".

وكانت الفنانة وفاء سالم قد كشفت عن كواليس السنوات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة جالا فهمي التي وافتها المنية، السبت، إثر أزمة قلبية، مشيرة إلى اختفاء جالا بعد خسارة أموالها بسبب عرض مسلسل "الملك فاروق"، موضحة أنها دخلت في حالة اكتئاب ومرض نفسي أدى لاختفائها طوال الفترة الأخيرة من حياتها، التي وصلت إلى 20 عاما.

المصدر: المصري اليوم