مصر.. تبرئة 3 متهمين والحبس عامين لرابع بقضية "تقديم الكفن" في عين شمس

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس في مصر بقبول استئناف 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة "كفن عين شمس".

وقضت المحكمة بحبس المتهم مراد نصر فرغلي سنتين وبراءة باقي المتهمين، وهم عز الدين نصر إبراهيم، تامر جمال مرغني، وأحمد نصر الدين مرغني.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات إجبار 3 أشخاص على تصوير فيديو لهم وهم يحملون أكفانهم تحت تهديد السلاح في القاهرة.

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وقال الثلاثة في بلاغ قدموه للشرطة، إن "المدعى عليهم الخمسة تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء، وأكرهوهم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة، في فيلا لأحد المدعى عليهم لعقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما ثأر".

المصدر: "صدى البلد"