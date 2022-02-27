أميرة من آل سعود تجذب الأنظار مع ابنتها أثناء حضورهما بطولة كأس السعودية للخيل 2022 (فيديو+صور)

جذبت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الأنظار حولها بإطلالة مميزة أثناء حضورها بطولة كأس السعودية للخيل 2022 في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية.

وشاركت الأميرة الجوهرة بنت طلال متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، صورة ليدها المزينة بقفاز من الدانتيل الأسود وخاتم ألماسي إضافة إلى سوار يحمل شعار السعودية.

وأظهرت صورة متداولة الأميرة الجوهرة مع ابنتها ماجدة السديري، والتي لاقت تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار رواد السوشيال ميديا إلى وجود تشابه كبير بين الأميرة وابنتها.

ووالد الجوهرة هو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود (15 أغسطس 1931 - 22 ديسمبر 2018): هو أمير سعودي، والابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذكور.

المصدر: صحيفة "المرصد"+انستغرام