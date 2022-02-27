الفنان رشوان توفيق: القضاء المصري عادل

علق الفنان المصري رشوان توفيق على الحكم الذي صدر من محكمة جنوب القاهرة برفض الدعوى المقامة من ابنته الصغرى آية ضد والدها، قائلا "القضاء المصري عادل والحمدالله".

وشكر توفيق في مداخلة له لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمر أديب القائمين على القضاء المصري وكل من ساعده وسانده في قضيته، حيث كانت قد حكمت محكمة جنوب القاهرة، التي انعقدت في زينهم، برفض الدعوى المقامة من آية الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلا، ورد 899 ألف جنيه للمدَّعى عليه.

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واعتذر توفيق عن استكمال المداخلة خلال برنامج "الحكاية"،قائلا: "لو سمحت أنا سمعي تقيل، خد بنتي هبة تشرح لك التفاصيل"، فيما قالت"هبة" إن والدها طوال اليوم يدعو لابنته آية ويريد استعادتها إلى حضنه، وللأسف لم نتمكن من الوصول إليها ولا نعرف مكانها، وعبرت هبة عن ثقة والدها بالقضاء المصري.

ووجهت هبة الشكر والتقدير للمحامي مجدي مهران: "ده صديق الوالد وجاره، لا بيقوله يا رشوان بيه ولا يا أستاذ رشوان، بيقوله دايما يا حبيبي، المحامي رفض يتقاضى أي أجر مقابل رفع القضايا أو الدفاع عن والدي، بوجه ليه كل الشكر بصراحة على الوقفة اللي وقفها معانا، وبشكر حضرتك يا أستاذ عمرو، أنت والإعلامي عمرو الليثي، عشان أتحتوا لينا الفرصة نكشف تفاصيل الحقيقية للواقعة".

المصدر Mbc Masr