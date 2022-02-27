 
مباشر

كيف سيكون استقبال "الدجال"!.. استياء وغضب من مشهد استقبال حاشد لفاشنيستا كويتية بالسعودية (فيديو)

مجتمع

كيف سيكون استقبال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shhm

وثق مقطع فيديو تزاحما شديدا لاستقبال الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في السعودية خلال حضورها معرض العطور في العاصمة الرياض، والذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأظهر الفيديو دخول الفاشنيستا فوز الفهد وهي ترحب بالجمهور الذي التف حولها في تزاحم شديد من المعجبين من أجل التصوير معها.

وقد أثار المشهد استياء البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إذ علق الدكتور عبدالعزيز التويجري، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدير العام السابق لـ"الإيسيسكو"، كاتبا عبر حسابه على "تويتر": "ازدحام في معرض العطور لاستقبال "فاشينستا". تخيلوا كيف سيكون استقبال "الدّجال"!.

وشهد اليوم الأول من افتتاح معرض العطور، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، إقبالا كبيرا من زوار موسم الرياض، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 14 مارس القادم.

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا