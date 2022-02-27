الجزائر.. شاب يتسلل إلى سكن جامعي للإناث ويعتدي على بعض الطالبات

شهد سكن جامعي للإناث في بودواو بولاية بومرداس الجزائرية حادثة مروعة، بطلها شاب تسلل إلى السكن الجامعي ليلا واعتدى على بعض الطالبات اللواتي تواجدن فيه وهن في حالة خطيرة الآن.

وقالت والدة طالبتين من اللواتي اعتدى عليهن المجرم، إن "هذا الأخير تسلل إلى الإقامة الجامعية في حدود الساعة 11 ليلا، واعتدى على ابنتيها بالسكين والمطرقة، حيث ضرب الأولى بالمطرقة وتتواجد في مصلحة الإنعاش، قبل أن يلحق بالثانية وينهال عليها ضربا بالمطرقة على مستوى الرأس وتتواجد في مصلحة الإنعاش في حالة خطيرة جدا".

وطالبت الوالدة بالعدل وتساءلت "أين كان الأمن وكيف تمكن من الدخول للإقامة الجامعية".

وأكدت مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس في بيان لها تعرض 4 طالبات إلى اعتداء، دون ذكر عن تفاصيل أكثر.

وحسب البيان، فقد "تعرضت 4 طالبات إلى اعتداء بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببودواو وتم نقلهن على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالعاصمة".

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي، الذي يتواجد رهن التحقيق.

المصدر: "أوراس"