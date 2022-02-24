فتاة الـ"تيك توك" موكا حجازي تحال إلى محكمة الأحداث

أحالت جهات التحقيق في مصر "موكا حجازي" المعروفة بفتاة الـ"تيك توك"إلى محكمة الأحداث، لبدء محاكمتها إثر القضية التي اتهمت فيها بممارسة الرذيلة،ونشر فيديوهات تخدش الحياء.

وبحسب وثيقة حصل عليها موقع "اليوم السابع" تم تحديد جلسة اليوم 24 فبراير، للنظر في أولى جلسات محاكمة حجازي أمام محكمة جنح الأحداث، وشملت قائمة الاتهامات، ممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادي، والترويج لنفسها بطرق مغرية.

موقع اليوم السابع

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما تعرفت بعدد من الشباب والفتيات وبدأت تتوطد علاقاتها معهم تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق"تيك توك" ونشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة ماديا.

واعترفت حجازي بنشر الفيديوهات رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة هذه الفيديوهات، وقالت حجازي إن غرضها من إنشاء الصفحات هو جلب مزيد من المتابعين و تحقيق أرباح مالية نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لديها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب، وعليه صدر قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعي لكتابة تقرير واف بالحالة.

وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمة موكا حجازي، داخل إحدى دور الرعاية نظرا لحداثة سنها، تمهيدا لاستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة.

المصدر: اليوم السابع