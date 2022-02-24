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وفاة الطفل والمنشد الكويتي حسين العجمي الشهيربـ "شبل يام"

مجتمع

وفاة الطفل والمنشد الكويتي حسين العجمي الشهيربـ
Twitter
الطفل المتوفي حسين العجمي
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توفي الطفل الكويتي"حسين العجمي" المعروف باسم "شبل يام"، بعد مرور عدة أيام على دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث مروري في الكويت.

وسبب رحيل الطفل الكويتي حزنا لدى متابعيه، الذين اعتادوا سماع صوته الشجي، وهو يردد الأناشيد والشيلات الخليجية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة بشكل واسع.

وأكد محمد راشد العجمي وفاة ابن خالته، وكتب في تغريدة له على "تويتر":"الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيع لوالديك واخوانك دعواتكم يا اخوان له".

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو للعجمي، يطلب متابعيه أن يسامحوه على أخطائه وذلك قبل تعرضه للحادث الأليم.

المصدر:Twitter

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