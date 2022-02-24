وفاة الطفل والمنشد الكويتي حسين العجمي الشهيربـ "شبل يام"

توفي الطفل الكويتي"حسين العجمي" المعروف باسم "شبل يام"، بعد مرور عدة أيام على دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث مروري في الكويت.

وسبب رحيل الطفل الكويتي حزنا لدى متابعيه، الذين اعتادوا سماع صوته الشجي، وهو يردد الأناشيد والشيلات الخليجية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة بشكل واسع.

كان مليئاً بالحياة والبهجة رغم مرضه، وعامراً بالرجولة رغم صغر سنة.. وفاة #شبل_يام أحزنتني كثيراً، جبر الله قلب والديه وصبرهم على وجع الفقد، أحسبه برحمة الله في جناته مُكرماً عزيزا💔 pic.twitter.com/8B9L9E9rTc — خالد الجارالله (@kjarallah) February 23, 2022

إلى جنات الخلد يا حسين

تعازينا لأهله ولكل أحبابه

[ إنا لله وانا اليه راجعون ]

💔#شبل_يامpic.twitter.com/K9enLLKBQZ — أ . طلال العنزي (@talalalenazi_9) February 23, 2022

وأكد محمد راشد العجمي وفاة ابن خالته، وكتب في تغريدة له على "تويتر":"الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيع لوالديك واخوانك دعواتكم يا اخوان له".

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الله يرحمك يا حسين اوجعتنا 💔💔



بنشتاقلك والله يجعلك شفيع لوالديك واخوانك



دعواتكم يا اخوان له 💔🙏🏻#شبل_يامpic.twitter.com/4e5mgyMoX2 — محمد راشد العجمي (@MRMkuwaiti) February 23, 2022

وتداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو للعجمي، يطلب متابعيه أن يسامحوه على أخطائه وذلك قبل تعرضه للحادث الأليم.

#فيديو /

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مقطع متداول لـ حسين العجمي #شبل_يام

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يطلب من متابعينه السماح لو أخطى بحقهم

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إنا لله وإنا إليه راجعون

ِ#الكويتpic.twitter.com/4ESh5KW7P1 — صحيفة كويت أون لاين (@kwt0nline) February 23, 2022

المصدر:Twitter