من هو الطفل المثير للتساؤلات مع الفنانة زينة في مصر؟

أثارت صورة الفنانة المصرية زينة مع طفل صغير لم يتعد عمره 12 عاما، جدلا وتساؤلات واسعة في مصر حيث قال البعض إنه ابنها من الفنان أحمد عز.

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وقالت والدة الطفل الحقيقية إن نجلها يعمل في مجال الفن، وجسّد دور نجل الفنان السوري سامر المصري، في مسلسل "كله بالحب" الذي كان بطولة الفنانة زينة: "الصورة اتاخدت في كواليس مسلسل كله بالحب اللي اتذاع في رمضان 2021، وده كان أول مسلسل ابني يشتغل فيه".

وتسببت الصورة في الكثير من الجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة وغضب والدة الطفل التي قالت: "الأول الموضوع كان عادي، وبعدين لما انتشر اتفاجئت واضايقت من التعليقات، وكمان عشان الولد، ومينفعش الهزار مع الفنانة في حاجة زي دي".

المصدر: "الوطن"