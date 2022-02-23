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مصر.. الكشف عن تفاصيل قيام شاب بذبح نفسه في الشارع

مجتمع

مصر.. الكشف عن تفاصيل قيام شاب بذبح نفسه في الشارع
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روى شهود عيان كواليس اللحظات الأولى لشروع حلاق في التخلص من حياته بشفرة موس تحت أنظار أهالي شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية غرب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

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وقال شهود العيان إن الشاب كان يعمل بشكل طبيعي داخل محل لتصفيف الشعر "حلاقة" قبل أن يتبدل حاله 180 درجة ويقوم "بضرب نفسه بالموس والجري في الشارع" ويقول شهود العيان إن الصدمة أصابت الجميع حينها.

وكشفت تحريات قوات الأمن أن الحلاق كان يمر بحالة اكتئاب، الأمر الذي تسبب في تغير تصرفاته مؤخرا ودفعه إلى محاولة الإقدام على التخلص من حياته بتلك الطريقة، إلا أن القدر كتب له عمر جديد.

وأحدث الحلاق جرحا برقبته مستخدمًا "شفرة حلاقة" ليسقط على الأرض على بعد أمتار من محل عمله.

وحسب مصادر أمنية، الحلاق لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله بسيارة تابعة لمرفق الإسعاف إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو متداول رصد اللحظات الأولى للحادث المروع الذي حظي بنشر على نطاق واسع عبر منصات مواقع التاوصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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