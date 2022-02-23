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شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو يعرض خلاله هدية غريبة وهو شبه عار

مجتمع

شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو يعرض خلاله هدية غريبة وهو شبه عار
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كشف الفنان محمد رمضان، حصوله على هدية غريبة من نوعها من أحد متابعيه.

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محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال غسله لأسنانه، وكشف تفاصيل الهدية التي وصلته، معلقا: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراط".

المصدر: RT

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