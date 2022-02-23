شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو يعرض خلاله هدية غريبة وهو شبه عار

كشف الفنان محمد رمضان، حصوله على هدية غريبة من نوعها من أحد متابعيه.

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ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال غسله لأسنانه، وكشف تفاصيل الهدية التي وصلته، معلقا: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراط".

المصدر: RT