شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو يعرض خلاله هدية غريبة وهو شبه عار
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كشف الفنان محمد رمضان، حصوله على هدية غريبة من نوعها من أحد متابعيه.
ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال غسله لأسنانه، وكشف تفاصيل الهدية التي وصلته، معلقا: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة.. دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراط".
المصدر: RT
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