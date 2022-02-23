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نجل فنان مشهور يحذر المصريين بمقاضاتهم قانونيا

مجتمع

نجل فنان مشهور يحذر المصريين بمقاضاتهم قانونيا
Globallookpress
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وجه كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري رسالة شديدة اللهجة إلى الجمهور الذين ينادونه باسم شخصية والده في مسلسل اللعبة.

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وكتب كريم مغاوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تحذير.. انا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه".

وفي أول تعليق للفنان سامي مغاوري على منشور ابنه على صفحته، قال إنها وجهات نظر وكل شخص حر في التعبير عن وجهة نظره تجاه أي عمل فني، مضيفا أنه لا يعرف لماذا كتب ابنه كريم هذا المنشور.

وتابع سامي مغاوري: "يمكن يكون فيه حد من الناس ضايقه بسبب اسم الشخصية وعلشان كده هو كتب الكلام اللي كتبه، لكن حقيقي مش عارف إيه اللي حصل ومعرفش أنه كتب الكلام ده".

وبسيوني الملط، هو اسم الشخصية التى يقدمها الفنان سامي مغاوري في مسلسل اللعبة الذي يعرض منه الآن الجزء الثالث بعد نجاح الأول والثاني وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

المصدر: "الوطن"

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