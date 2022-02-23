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مصر.. قرار جديد مرتقب ضد الفنان شادي خلف بعد الحبس المشدد بسبب محاولة اغتصاب 7 فتيات

مجتمع

مصر.. قرار جديد مرتقب ضد الفنان شادي خلف بعد الحبس المشدد بسبب محاولة اغتصاب 7 فتيات
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قال مصدر في نقابة المهن التمثيلية في مصر إنه سيتم شطب الفنان شادي خلف من النقابة بعد صدور حكم نهائي ضده في القضية المتهم بها بمحاولة اغتصاب 7 فتيات.

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وأكد المصدر أنه يتم شطب شادي فور صدور حكم نهائي ضده، وأن الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء ما هو إلا حكم مبدئي يقبل الطعن والاستئناف عليه، لذا لم يتم اتخاذ أية قرارات ضد شادي خلف إلا حين الحكم نهائيا في قضيته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، خلال وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها، بالسجن المشدد 3 سنوات.

واتهم عدد من الفتيات شادي خلف عبر إحدى المدونات على السوشيال ميديا بالتحرش بهن رغما عنهن في ورش التمثيل، التي يقيمها، وقدمن بلاغات ضده في الأشهر الأخيرة من عام 2021.

المصدر: الوطن

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