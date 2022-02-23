عائلة الشيخ المصري سيد النقشبندي تقاضي كاتبة ألفت رواية عن حياته

أكد أحمد الأسيوطي، حفيد المنشد المصري الراحل، سيد النقشبندي، أنه سيتقدم ببلاغ ضد الكاتبة رحمة ضياء، على خلفية قيامها بتأليف رواية عن حياة جده، وذكرت بها أمور لا تليق بالأخير.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، قال أحمد الأسيوطي: "نعاني ممن يتحدثون باسم العائلة وهم لا علاقة لهم بنا على الإطلاق"، موضحا أن البلاغ سيطال دار النشر التي طبعت الرواية للمؤلفة.

وأشار الأسيوطي إلى أن "الكاتبة ضمنت معلومات عن الشيخ الراحل لا تمت للحقيقة بصلة"، مناشدا الجميع بعدم "الانجراف وراء الأكاذيب التي يروجها البعض عن حياة الشيخ النقشبندي".

كما أوضح حفيد الشيخ النقشبندي أن "الكاتبة رحمة ضياء تواصلت مع كافة أفراد العائلة خلال شهر مايو من العام الماضي، من أجل الحصول على موافقة بعمل رواية عن الشيخ".

وأضاف: "قامت بتأليف رواية من وحي خيالها وحصدت عليها جائزة خيرى شلبي..يعنى هي بتقول في الرواية أن جدى كان يغنى مع فرقة راقصة، وكان يحب الفرفشة، وكان يأكل كيلو حلاوة طحنية قبل الإنشاد.. من أين لها بهذه المعلومات؟ هل سيرة الشيخ النقشبندي أصبحت مباحة لهذه الدرجة؟".

سيد محمد النقشبندي (7 يناير 1920 - 14 فبراير 1976) قارئ قرآن ومنشد ديني مصري

المصدر: "اليوم السابع"