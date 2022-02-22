مدير مصرف هندي يهدي الملايين لمدرسه السابق ومساعديه في المنزل

أهدى المدير التنفيذي لمصرف First Bank الهندي الخاص ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لسائقه ومدربه ومساعديه في المنزل والمكتب، في لفتة غير عادية من العمل الخيري.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فقد منح مدير المصرف، في فايداياناثان، العمالة المنزلية ومساعديه حوالي 900 ألف سهم في البنك، أي ما يعادل 3.7٪ من حصته في المصرف، من أجل أن يستفيدوا منها في شراء منازل خاصة.

وهذه ليست اللفتة الأولى لمدير المصرف، فقد سبق أن أهدى ما يقرب من 38% من حصته في البنك، في يناير 2018، عندما كان مديرا لمقرض لشركة "كابيتال فيرست"، والتي جرى دمجها لاحقا مع مصرف "أي دي إف سي بنك".

ومن بين الذين حصلوا على المنح سابقا، معلم الرياضيات السابق، الذي أقرض فايداياناثان 500 روبية (حوالي 7 دولارات أمريكية) عندما كان الأخير مجرد طالب فقير ومفلس حصل على منحة في مدرسة ثانوية، ولم يكن لديه المال اللازم للسفر.

وأظهرت البيانات أن فايداياناثان باع أيضا 200 ألف سهم لتمويل أنشطة صندوق رعاية اجتماعية للأعمال الخيرية.

وكانت أسهم المصرف قد ارتفعت بنحو 5٪ منذ إنشائه في 18 ديسمبر 2018، كما أنه قد تعافى مؤخرا من الركود الذي نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام 2020، فيما جرى إعادة تعيين فايداياناثان لرئاسة المصرف لفترة أخرى تنتهي في العام 2024.

المصدر: "تايمز أوف إنديا"