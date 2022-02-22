مصر.. داعية أزهري كبير يكشف حقيقة فتوى أصدرها بشأن إبراهيم عيسى

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إنه لم يفتِ بإهدار دم الإعلامي إبراهيم عيسى، على خلفية تصريحاته التي أنكر خلالها معجزة المعراج.

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وقال أحمد كريمة في بيان له: "لم أفتِ بإهدار دم المدعو إبراهيم عيسى ولا غيره، فما قُلته ردًا على سؤال حُكم منكر الإسراء؟ قلت: مرتد".

وأوضح أحمد كريمة: "يعني يستتاب، ويرفع أمره للقضاء، لأن الفكر يجيبه بالفكر وليس بالقتل، وكُتبي ومنهجي ودعوتي الأزهرية تشهد بذلك، وأتحدى إبراز أي دليل ضدي صوتًا أو صورة أو كتابة، والله على ما أقول وكيل وشهيد".

وأثار الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بإنكار معجزة المعراج، ما دفع البعض لشن هجوم عليه ونعته البعض بالكافر، على اعتبار أنه ينكر شيئًا ثابتًا في القرآن والسنة.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن واقعة المعراج عبارة عن قصة وهمية كاملة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك معراج، وما ورد قصة وهمية، وهو ما ورد في كُتب السيرة والتاريخ.

المصدر: القاهرة 24