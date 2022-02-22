بالتزامن مع يوم التأسيس في السعودية.. تقرير يكشف عن الاسم القديم للعاصمة الرياض وسبب تغييره (فيديو)

بالتزامن مع "يوم التأسيس" في السعودية، نشرت قناة "الإخبارية" تقريرا، كشفت من خلاله عن سبب تسمية مدينة الرياض باسمها، وتحويل الاسم من "حجر اليمامة".





وفي تقريرها، أوضحت "الإخبارية قائلة: "تقول المصادر التاريخية إن حجر اليمامة هي الرياض، فهي بلدة قديمة تقع في موقع مدينة الرياض الحالية، وتعتبر امتدادا لحجر في عارض اليمامة، لكن حجر بقيت تذكر في الإشارات التاريخية عن منطقة الرياض بين دفتي الكتب، حيث بدأ اسم الرياض بالظهور لاحقا وهو يصف كيف أصبحت باقي محلات المدينة مهجورة ثم اتخذها الأهالي حدائق أو رياضة لهم، فصارت المنطقة بشكل عام بما فيها من مزارع ونخل ومساكن تسمى بالرياض".



وأكملت موضحة في تقريرها:"في تسمية اليمامة قولان تاريخيان أولهما أن اليمامة مشتقة من طائر اليمام ومفرده يمامة، وثانيهما أنهما سميت على زرقاء اليمامة، بينما نفت مصادر أخرى ذلك وقالت إن اليمامة موجودة قبل أن توجد زرقاء اليمامة".



وأضاف التقرير: "تبقى حجر اليمامة ذات إرث تاريخي حضاري موغل في القدم، شهدت خلاله المدينة أحداثاً وتغيرات حملت خلالها عدة مسميات تملأ بها الصفحات التي تؤرخ واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في جزيرة العرب".

المصدر: "الإخبارية"