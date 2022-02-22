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أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح!

مجتمع

أثار غضبا في المملكة..
المقيم السوري معاذ خلبوص
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ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، بهاشتاغ "مدير سوري يسيء للسعودية"، مما أثار حالة من الغضب الشديد.

وقال المقيم السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي المملكة، معتبرين أنه أساء لها ولأهلها.

من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها.

وقالت الشركة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".

المصدر: RT

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