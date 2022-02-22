أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح!

ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، بهاشتاغ "مدير سوري يسيء للسعودية"، مما أثار حالة من الغضب الشديد.

وقال المقيم السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي المملكة، معتبرين أنه أساء لها ولأهلها.

معاذ خلبوص سوري مسوي فيها سعودي



للاسف ماسك منصب بشركة @stc



هذي عينه بسيطة من تغريداتة



ياكثر الخلابيص الى عندنا



كل يوم وهو ظاهر لنا خلبوص جديد



#مدير_سوري_يسي_للسعوديةpic.twitter.com/EHHoZJ5ndQ — دوغلاس (@FzooHD) February 21, 2022

من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها.

وقالت الشركة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".

المصدر: RT