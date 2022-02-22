أثار غضبا في المملكة.. "مدير سوري يسيء للسعودية" يتصدر "تويتر" وشركة "STC" توضح!
ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، بهاشتاغ "مدير سوري يسيء للسعودية"، مما أثار حالة من الغضب الشديد.
وقال المقيم السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: "نظرة خاطفة على الانترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".
وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل فيها ومن أراضي المملكة، معتبرين أنه أساء لها ولأهلها.
معاذ خلبوص سوري مسوي فيها سعودي— دوغلاس (@FzooHD) February 21, 2022
للاسف ماسك منصب بشركة @stc
هذي عينه بسيطة من تغريداتة
ياكثر الخلابيص الى عندنا
كل يوم وهو ظاهر لنا خلبوص جديد
#مدير_سوري_يسي_للسعوديةpic.twitter.com/EHHoZJ5ndQ
قريبًا باذن الله— بن محمد (@saudix7m) September 21, 2021
السوري معاذ خلبوص @khalbos
مدير في STC #تشتياتhttps://t.co/Ll7uSr5MXJpic.twitter.com/ju9cujuMp4
من جهتها، علقت الشركة السعودية للاتصالات "STC" على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف "سوري" يعمل فيها.
وقالت الشركة في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة فإن stc سوف تقوم بالتحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده".
February 21, 2022
المصدر: RT
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