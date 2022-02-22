الشرطة الإسرائيلية تبرىء حمارا من التسبب بقتل فتى في النقب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تبرئة حمار من التسبب بقتل فتى في النقب.

وقال المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي إنه "في أعقاب التحقيق بشأن بلاغ عن وفاة طفل جراء إصابته من قبل حمار، بعد جهود استقصائية قام بها محققو مركز شرطة ديمونا ومحققو مسرح الجريمة (المحققون الجنائيون) ومحققو حوادث الطرق في النقب بالتعاون مع معهد الطب الشرعي، تبينت شبهات أن الطفل لم يتأذى من الحمار".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سيارة الأب التي كانت متوقفة في المجمع السكني انزلقت نحو الطفل واصطدمت به وتسببت في وفاته".

وكانت الشرطة أعلنت في بيان سابق أنها تلقت بلاغا عن إصابة فتى قاصر، يبلغ من العمر 6 سنوات من التجمع السكني البدوي، من قبل حمار، حيث للأسف الشديد تم الإعلان عن وفاته في المستشفى".

المصدر: RT