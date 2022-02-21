ما هو "الكركمين" المثير للجدل في مصر والمتسبب في القبض على صيدلي مشهور؟

حذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في مصر مجدي بدران، من مادة الكركمين التي تسبب في القبض على صيدلي مشهور، موضحا أن استخدامها الخاطئ يؤدي لأضرار بالغة.

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وأوضح أنه يجب استخدام مادة الكركمين حسب إرشادات الطبيب المعالج، موضحا أن الأعشاب الطبيعية سلاح ذو حدين، "تناولها بصورة طبيعية مفيد ويعزز المناعة ولكن بجرعات معتدلة، ولكن لا تغني عن العلاج الدوائي للأمراض المعترف بها من وزارة الصحة".

وأضاف بدران أن الكركمين مادة صفراء موجودة في جذر الكركم، ويستُخدم الكركمين في الطب الشعبي الآسيوي لعلاج أنواع عديدة من الأمراض.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: "يعتقد أن الكركمين يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، أي مضاد الشوارد الحرة التي تنشأ خلال التفاعلات الكيميائية في الجسم، حيث لا تزال الدراسات حول تأثير الكركمين على البشر في مراحلها الأولية، حيث لابد من استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات عشبية، بما فيها الكركمين، وقد يتداخل مع بعض الأدوية".

وأوضح بدران أنه وفقا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية "USDA"، تحتوي ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم على "29 سعر حراري 0.91 جرام من البروتين و0.31 جرام من الدهون و6.31 جرام من الكربوهيدرات و2.1 جرام من الألياف و0.3 جرام من السكر" وتوفر نفس الحصة: 26٪ من احتياجات المنجنيز اليومية و16٪ من الحديد يومياً و5٪ من البوتاسيوم يوميا و3٪ من فيتامين سي يوميا.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك العديد من الآثار الجانبية قد تنتج عند تناول الكركم بكميات كبيرة، حيث الاستهلاك المفرط للكركمين قد يسبب الإمساك، بالإضافة إلى أنه يقلل من امتصاص الحديد، موضحا يجب تناول الكركم بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد؛ لأنه يحد من امتصاص الحديد في الأمعاء.

وأشار بدران إلى أنه لا داع لتناول كميات كبيرة من الكركم خلال فترة الحمل، قد يعزز انقباضات الرحم، مما يعرض الحمل للخطر، لذا يحظر تناول كميات كبيرة لأهداف دوائية من الكركم من قِبل الأم الحامل، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي معلومات كافية لتقييم سلامة الكميات الطبية من الكركم أثناء الرضاعة الطبيعية، لذا من الأفضل عدم استخدامه.

المصدر: الوطن