نجم فرقة "بينك فلويد" يطالب أردوغان بإطلاق سراح مغنية كردية

طالب المغني وعازف الغيتار البريطاني الشهير، روجر ووترز، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإطلاق سراح المغنية الكردية، نديم دوراك.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر روجر ووترز، الشريك المؤسس لفرقة الروك البريطانية الشهيرة "بينك فلويد"، خبرا حول مطالبته بالإفراج عن المغنية نديم دوراك، وعلق عليه قائلا: "مرحبا..أيها الرئيس أردوغان، من فضلك أطلق سراح نديم!"

Hey! President Erdoğan, please set Nûdem free!

Love

R.https://t.co/POS8i2W6vO — Roger Waters (@rogerwaters) February 18, 2022

وبحسب صحيفة "زمان"، كان ووترز قد خاطب الرئيس أردوغان في حفل له من قبل قائلا: "أتوسل إليكم إعادة تقييم حالة شابة حكم عليها بالسجن 19 عاما بتهمة الغناء بلغتها الأم..افعل الصواب...الرجاء الإفراج عن نديم دوراك..أعرف أنها ليست مواطنا فلسطينيا، لكنها سجين آدمي. يجب إطلاق سراحها".

هذا وتمت الإشارة إلى أن دوراك كانت تعيش في منطقة "الجزيرة" التركية، وتغني الأغاني باللغتين التركية ولغتها الأصلية، الكردية، واتُهمت بعد ذلك بالتواصل مع أعضاء حزب "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا "منظمة إرهابية".

وطبقا لمحاميها ، فقد أدينت نديم دوراك "بالانتماء إلى منظمة غير مشروعة" وحكم عليها دون أن تتمكن من تقديم أدلة مناسبة في دفاعها، وعندما أبلغت عن عقوبتها، سمح لها بإحضار غيتارها الصوتي إلى السجن، لكن الآلة تعرضت للتلف في فحص روتيني للزنزانة في عام 2017 عندما تم تحطيمها عبر فصل أجزائها.

المصدر: "زمان" + "rollingstone"