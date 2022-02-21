بعد اتهامها بالحمل دون زواج.. فنانة لبنانية تكشف عن هوية والد ابنتها

بعد أن اثارت الجدل عقب إعلان حملها، واتهامها بالحمل دون زواج، كشفت الفنانة اللبنانية قمر عن هوية والد ابنتها "لونا".

وعبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، عبرت قمر عن استيائها لتعرضها للظلم خلال الفترة السابقة والخوض في عرضها بكلام غير لائق، حيث أعلنت عن هوية والد ابنتها قائلة: "هنيئا للمظلوم عند ربنا وهو بريء..لكل الناس اللي عمالين يتكلموا عني ويقولوا كلام مش كويس، وإن بنتي اتولدت غير معروف هوية والدها، ده باسبور بنتي الأمريكي، وده اسم والدها، ياريت تخليكوا في حالو ومالكوش دعوة بالناس.. لونا مهدي غندور الله يبعتلك أيام حلوة".

instagram @singeramar

وفي العام الماضي، تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير، عقب إعلان حملها، بعدما نشرت صورا من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين، وانهالت عليها الأسئلة من متابعيها، يتساءلون من هو والد الجنين ومتى تزوجت، لترد عليهم ببوست طويل.

وقالت قمر عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام": "السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بتحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه".

وأضافت قمر: "من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومَن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر، مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته".

المصدر: RT