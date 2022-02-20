مصر.. جنايات القاهرة تؤجل أولى جلسات محاكمة رجل أعمال مشهور بتهمة "الاتجار بالبشر"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري المشهور محمد الأمين بتهمة "الاتجار بالبشر"، لجلسة 20 مارس للمرافعة.

واستمعت المحكمة لطلبات دفاع محمد الأمين في محاكمته بتهمة "الاتجار بالبشر"، وطلب المحامي طارق جميل سعيد تأجيل القضية للاطلاع على مستندات القضية، ورفعت المحكمة الجلسة لصدور القرار.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ"الإتجار بالبشر"، وهن سبع فتيات أطفال، وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاء لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مجرى التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقررت الفتيات المجني عليهن تفصيلات التعدي الذي تعرضن له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلا صوتيا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه.

ناصر حاتم

المصدر: RT