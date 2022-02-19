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مصر.. أول إجراء من النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى

مجتمع

مصر.. أول إجراء من النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى
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أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدّمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنها ستعلن لاحقا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

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وكان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ضد إبراهيم عيسى، تتهمه بـ"ازدراء الإسلام"، بعد تصريحاته وإنكاره "رحلة الإسراء والمعراج" في برنامج تلفزيوني.

المصدر: RT

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